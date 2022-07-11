قبل حفله.. ما حقيقة وفاة الفنان العربي الشهير؟

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انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بتعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية أدت إلى وفاته، ما أثار قلقاً كبيراً لمحبيه ومتابعيه.ونفى مصدر مقرب من محمد منير، نبأ وفاته وقال إن كل الأخبار التي ترددت حول هذا الأمر ما هي إلا شائعات ولا صحة لها تمامًا.وأضاف المصدر، في تصريحات صحافية: "منير بخير ولم يتعرض لأي أزمة صحية"، مطالبًا مروجي الشائعات بالكف عن إطلاق أكاذيبهم.