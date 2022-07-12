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فنون ومشاهير

بعد خلافها مع سيرين عبد النور.. ماغي بو غصن بلوك جديد وتستمتع بوقتها مع زوجها! (صور وفيديو)

Lebanon 24
12-07-2022 | 01:30
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نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها بلوك شعر جديد، حيث اعتمدت الشعر الطويل والمموج.

 

وعلقت ماغي على الصورة بالقول: "مستعدة لبعض المرح".

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وانتشرت فيديوهات لماغي خلال حضورها إحدى حفلات عيد الأضحى التي أقيمت مساء أمس في فندق شهير في بيروت بمشاركة عدد من الفنانين.

 

وظهرت ماغي وهي تستمتع بوقتها إلى جانب زوجها المنتج جمال سنان، كما ظهرت وهي تشارك الفنانة ميريام فارس غناء أغنيتها "كيفك انت".

 
 
 
 

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وكان ظهر في الأيام الماضية خلافا بين ماغي وزميلتها سيرين عبد النور بعدما صرحت الأخيرة ان دور "سحر" في مسلسل "للموت" كان لها.

 

وألغت ماغي وسيرين عبد النور متابعة بعضهما على موقع إنستغرام.

 

وتطورت الخلافات بين الفنانتين مما دفع ماغي للرد من خلال وضع ستوري على إنستغرام علقت عليها بالقول: "شخصية سحر لا تليق إلا بماغي بو غصن"، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين بمثابة رد غير مباشر على سيرين.

 

 

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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