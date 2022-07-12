Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب إيحاءات جريئة.. مايا دياب تتعرض للهجوم! (فيديو)

Lebanon 24
12-07-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-970524-637932177617985273.png
Doc-P-970524-637932177617985273.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أطلقت الفنانة مايا دياب أخيراً فيديو كليب أغنية "عيش أحلى سنين"، الايقاعية وكانت الأجواء صيفية مليئة بالحماس والحركة.

 

ولفتت مايا الأنظار بإطلالاتها الصيفية المتنوعة لناحية التصميم والألوان، وتميّزت بين العصري والأنيق، فاختارت فستاناً قصيراً على هيئة ملابس البحر مع تصميم فضفاض عند الأكمام بقماش ملوّن يبعث الأمل والنشاط.

 

Advertisement

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)


 
 

كذلك ارتدت ملابس صيفية ناعمة عبارة عن تنورة ضيقة وطويلة باللون الأسود بقماش منقط بألوان الصيف مع توب قصيرة على هيئة حمالة صدر باللون الأصفر، وظهرت في الطقم وهي ترقص في البحر.

 

واستعرضت أيضاً قدراتها على السباحة والغوص في أعماق البحر ببدلة سباحة عبارة عن شورت قصير باللون الأسود.

 

ورغم الأجواء الحماسية للأغنية التي تتناسب مع فترة الصيف والحفلات إلّا أن مايا لم تسلم من بعض الإنتقادات التي طالت الكليب، واصفين إياه بالجريء وبأنه يحمل الكثير من الإيحاءات المزعجة في بعض مشاهده.

(لها)

 

 

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-07-12
04:45 | 2022-07-12
04:30 | 2022-07-12
03:46 | 2022-07-12
01:30 | 2022-07-12
23:55 | 2022-07-11
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website