بسبب إيحاءات جريئة.. مايا دياب تتعرض للهجوم! (فيديو)

أطلقت الفنانة مايا دياب أخيراً فيديو كليب أغنية "عيش أحلى سنين"، الايقاعية وكانت الأجواء صيفية مليئة بالحماس والحركة.

ولفتت مايا الأنظار بإطلالاتها الصيفية المتنوعة لناحية التصميم والألوان، وتميّزت بين العصري والأنيق، فاختارت فستاناً قصيراً على هيئة ملابس البحر مع تصميم فضفاض عند الأكمام بقماش ملوّن يبعث الأمل والنشاط.

كذلك ارتدت ملابس صيفية ناعمة عبارة عن تنورة ضيقة وطويلة باللون الأسود بقماش منقط بألوان الصيف مع توب قصيرة على هيئة حمالة صدر باللون الأصفر، وظهرت في الطقم وهي ترقص في البحر.

واستعرضت أيضاً قدراتها على السباحة والغوص في أعماق البحر ببدلة سباحة عبارة عن شورت قصير باللون الأسود.

ورغم الأجواء الحماسية للأغنية التي تتناسب مع فترة الصيف والحفلات إلّا أن مايا لم تسلم من بعض الإنتقادات التي طالت الكليب، واصفين إياه بالجريء وبأنه يحمل الكثير من الإيحاءات المزعجة في بعض مشاهده.

(لها)