تفاصيل جديدة حول تعرض ابنة هيفا وهبي للضـرب في الكويت.. تصرفها يُفاجئ المتابعين! (صورة)

فاجأت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي المتابعين بتعليق جديد بعد الحديث عن تعرضها للمضايقة والضرب في الكويت.

واللافت ان زينب اخلت مسؤوليتها من المنشور الذي تم تداوله منذ يومين واشار الى تعرضها للملاحقة في الكويت والضرب، وكتبت عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام:"أخلي مسؤوليتي عن أي شيء ينشر في غير اكاونتي الوحيد والرسمي". وأضافت: "الكويت ديرتي الثانية وبلد الأمن والأمان اللي أفتخر اني عايشة فيها. الله يديمها معمة، نعمة الكويت".

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وكان قد تم تداول اخبار بأن زينب تعرضت للاعتداء من قبل شخص ضربها على أسفل ظهرها وطاردها بسيارته وصورها بواسطة هاتفه المحمول .

كما نشرت زينب صورة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها داخل السيارة وعلقت عليها بالقول: "انا شموخي سما".