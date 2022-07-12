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فنون ومشاهير

بعد ظهوره بخلخال في قدمه.. لؤي علامة بفيديو جديد ويؤكد: "أنا ممتن"

Lebanon 24
12-07-2022 | 04:30
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نشر لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة فيديو عبر حسابه الخاص على "انستغرام" ظهر فيه وهو يقضي إجازته الصيفية في مونتينيغرو على البحر وذلك بعد زيارته فرنسا وإيطاليا واليونان.

 

وعلق لؤي على الفيديو بالقول: أنا ممتن".

 

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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)


 

وبدا لؤي سعيدا ويغني غير مهتم بكل الانتقادات والاساءات التي تعرض لها مؤخرا بعد مشاركته في عروض أزياء عالمية بإطلالات وصفت بـ "الغريبة". وانهالت التعليقات الداعمة له.

 

وكان لؤي نشر مؤخرا صورة عبر "ستوري" حسابه على "إنستغرام" وهو ينتظر موعد الطائرة. وإذ لم يظهر سوى قدمه وحقيبة السفر الا انّ الجمهور أعاد تداول الصورة حيث كان يرتدي لؤي "خلخالاً"، وعلق بعض منهم بالقول" لؤي بعالم تاني".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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