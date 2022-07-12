29
o
بيروت
38
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
36
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟ (فيديو)
Lebanon 24
12-07-2022
|
08:00
A-
A+
A+
A-
تحدث الممثل باسم مغنية خلال استضافته في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد عن طفولته وحياته الفنية وعلق على الكثير من الانتقادات التي طالت بعض مشاهده، كما تطرق الى موضوع زواجه وعدم انجابه اولاد.
Advertisement
ولفت إلى أنه احتفل بزواجه من أخصائية التغذية شيرين منسى ثلاث مرات، حيث تزوج في قبرص وأقام بعدها حفل آخر في بيروت وتلاه حفل في مدينة صور.
وأكد أنه شعر بالحب في أفعالها قبل أن يسمع كلمة "بحبك" منها، والتي قالتها له بعد أكثر من 9 أشهر على بداية علاقتهما، مشيراً إلى أن زوجته إمرأة غير متسرعة وتزن الأمور بعقلها، واصفاً إياها بالـ"المرأة الحكيمة".
واعتبر أن نضج شيرين كان سبباً أساسياً في تطوّر علاقتهما للزوج، مشيراً إلى أنه لا يحبذ مسألة تعدد الزوجات.
وعند سؤاله عن مسألة إنجاب الأطفال، أجاب بهدوء: "قرار الله وأنا متقبل كل شيء بالحياة بس دائماً متفائل وواقعي وأتأقلم وأتكيف مع كل شي بيصير".
(لها)
فنون ومشاهير
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة
13:26 | 2022-07-11
11/07/2022 01:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
Lebanon 24
جريمة في إقليم الخرّوب.. سيدة تنتهي حياتها بشكل مأساوي!
15:21 | 2022-07-11
11/07/2022 03:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
Lebanon 24
عينُ مركز إسرائيلي على بيروت.. خريطةٌ تكشف مواقع "جيش حزب الله الالكتروني"
16:00 | 2022-07-11
11/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
Lebanon 24
يوم 15 تشرين الثاني المقبل.. هذا ما سيشهده العالم
12:00 | 2022-07-11
11/07/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟
01:45 | 2022-07-12
12/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:14 | 2022-07-12
جيسيكا عازار تظهر في أحد المسلسلات... ما دورها فيه؟
05:00 | 2022-07-12
يارا تعلّق على أغنية "من أول دقيقة" التي جمعت سعد لمجرد وإليسا.. هذا ما قالته
04:45 | 2022-07-12
بعيدا من استديو الأخبار.. نبيلة عواد تستمتع بوقتها على البحر (صور)
04:30 | 2022-07-12
بعد ظهوره بخلخال في قدمه.. لؤي علامة بفيديو جديد ويؤكد: "أنا ممتن"
03:46 | 2022-07-12
تفاصيل جديدة حول تعرض ابنة هيفا وهبي للضـرب في الكويت.. تصرفها يُفاجئ المتابعين! (صورة)
03:00 | 2022-07-12
بسبب إيحاءات جريئة.. مايا دياب تتعرض للهجوم! (فيديو)
فيديو
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟ (فيديو)
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟ (فيديو)
08:00 | 2022-07-12
12/07/2022 15:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
12/07/2022 15:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
12/07/2022 15:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact