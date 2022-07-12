باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟ (فيديو)

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تحدث الممثل باسم مغنية خلال استضافته في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد عن طفولته وحياته الفنية وعلق على الكثير من الانتقادات التي طالت بعض مشاهده، كما تطرق الى موضوع زواجه وعدم انجابه اولاد.ولفت إلى أنه احتفل بزواجه من أخصائية التغذية شيرين منسى ثلاث مرات، حيث تزوج في قبرص وأقام بعدها حفل آخر في بيروت وتلاه حفل في مدينة صور.وأكد أنه شعر بالحب في أفعالها قبل أن يسمع كلمة "بحبك" منها، والتي قالتها له بعد أكثر من 9 أشهر على بداية علاقتهما، مشيراً إلى أن زوجته إمرأة غير متسرعة وتزن الأمور بعقلها، واصفاً إياها بالـ"المرأة الحكيمة".واعتبر أن نضج شيرين كان سبباً أساسياً في تطوّر علاقتهما للزوج، مشيراً إلى أنه لا يحبذ مسألة تعدد الزوجات.وعند سؤاله عن مسألة إنجاب الأطفال، أجاب بهدوء: "قرار الله وأنا متقبل كل شيء بالحياة بس دائماً متفائل وواقعي وأتأقلم وأتكيف مع كل شي بيصير".