بعد 26 عاماً... إلهام شاهين وليلى علوي معاً من جديد

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رغم الصداقة القديمة التي تجمع النجمتين إلهام شاهين وليلى علوي، إلا أنهما لم تلتقيا على الشاشة سوى مرة واحدة في فيلم "يا دنيا يا غرامي" والذي أُنتج عام 1996، لتنفرد بعده كل واحدة منهما بأعمالها.وكشفت إلهام أنها تحضّر حالياً لفيلمها الجديد "4 ستات شداد"، والذي يجمعها بصديقتها ليلى علوي للمرة الثانية في تاريخهما الفني، حيث يعقد المخرج محمد أبو سيف جلسات مكثّفة من أجل اختيار باقي أبطال العمل، والبدء بالتصوير قريباً.من ناحية أخرى، تواصل إلهام شاهين التحضير لفيلم آخر بعنوان "بنات صابرة"، والذي تناقش من خلاله قضية زواج القاصرات وختان الإناث، كما تواصل الشركة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.وكان آخر أعمال إلهام شاهين في السينما فيلم "حظر تجول"، والذي عُرض عام 2020، وشاركها في بطولته كلٌ من: أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.(لها)