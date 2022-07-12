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فنون ومشاهير

في أحدث ظهور له بعد شائعات عن وفاته... الفنان الشهير يحمل سكينا بدل الميكروفون (صورة)

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:00
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تفاعل الجمهور مع صورة النجم المصري الفنان، محمد منير، وهو يحمل سكينا في يوم عيد الأضحى، خاصة بعد الشائعات المتداولة منذ أيام بشأن وفاته.

في غضوم ذلك، نفى نادر محمد، مدير فرقة النجم المصري محمد منير، الشائعات التي تم تداولها بشأن تعرضه لأزمة صحية وأخرى تتحدث عن وفاته في ثان أيام عيد الأضحى.
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ووصف نادر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" شائعة وفاة "الكينج" بالسخيفة، مؤكدا على أنه احتفل وسط أسرته بالعيد وشارك في ذبح الأضحية.

وتابع: "الكينغ يواصل حاليا الاستعداد لحفله الضخم، المقرر إقامته في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل".
 
في أحدث ظهور له.. محمد منير يحمل سكينا بدل الميكروفون (صور)
(روسيا اليوم)
 
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