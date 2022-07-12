جيسيكا عازار تظهر في أحد المسلسلات... ما دورها فيه؟

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حلّت مقدّمة البرامج جيسيكا عازار، ضيفة شرف في مسلسل "بيروت ٣٠٣"، حيث ظهرت في أول العمل وهي تحاور الممثل عابد فهد ضمن برنامجها "فورتي"، ثمّ ظهرت بآخر الحلقات وهي تحاور الممثلة سلافة معمار بصفتها "تاج"، الشخصيّة التي تؤديها في المسلسل الذي انتهى عرض حلقاته بالأمس عبر منصة "شاهد".