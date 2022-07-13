على المسرح وأمام أعين العشرات.. قبلة مثيرة بين عمر كمال وعبد الباسط فما حقيقتها!؟

نشر المطرب عبد الباسط حمودة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو من الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي، يظهر القبلة التي تبادلها مع المطرب عمر كمال على المسرح من زاوية مختلفة، وذلك بعد إثارتها للجدل.

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وكان عمر كمال قد نشر مقطعا من الحفل عبر حسابه في فيسبوك، وعرض الفيديو لحظات دخوله إلى المسرح، لتلتقط الكاميرا صورة له من الظهر، يبدو فيها كما لو أنه تبادل قبلة مع عبد الباسط حمودة، وهو ما أثار تعجب متابعي عمر كمال.

ويظهر الفيديو الجديد، الذي تم تصويره من الجهة اليسرى أسفل المسرح، استقبال عبد الباسط حمودة لعمر كمال، الذي يقبله على خده الأيسر، في الدقيقة 19 تقريبا من الفيديو.



يذكر أن الفنان عمر كمال أعلن انفصاله عن خطيبته، قبل يومين من إحيائه حفلا غنائيا في سوريا.

(المصري اليوم)