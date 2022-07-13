بعد الأحمر المُثير ستيفاني صليبا بفستان فضي ضيق.. وأحد المتابعين: "ليه عم تعملي هيك بحالك" (صور وفيديو)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا وفيديو عبر حسابها على انستغرام من آخر ظهور لها في إحدى المناسبات الاجتماعية.

ولفتت ستيفاني الأنظار بإطلالة فضية، حيث ارتدت فستانا ضيقا باللون الفضي أظهر رشاقة قوامها. واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون.

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A post shared by Stephanie Saliba

ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)





وانهالت التعليقات المُثنية على إطلالة ستيفاني، الا ان احد المتابعين علّق بالقول: "ليه عم تعملي هيك بحالك ليه".

وكانت ستيفاني ظهرت في أحد الأعراس بفستان أحمر مُثير وأثارت الجدل بعقدها الماسي.