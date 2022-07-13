Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الأحمر المُثير ستيفاني صليبا بفستان فضي ضيق.. وأحد المتابعين: "ليه عم تعملي هيك بحالك" (صور وفيديو)

Lebanon 24
13-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-970809-637933002515012057.png
Doc-P-970809-637933002515012057.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا وفيديو عبر حسابها على انستغرام من آخر ظهور لها في إحدى المناسبات الاجتماعية.

 

ولفتت ستيفاني الأنظار بإطلالة فضية، حيث ارتدت فستانا ضيقا باللون الفضي أظهر رشاقة قوامها. واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون.

Advertisement

A post shared by Stephanie Saliba

 

 
 

ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 

وانهالت التعليقات المُثنية على إطلالة ستيفاني، الا ان احد المتابعين علّق بالقول: "ليه عم تعملي هيك بحالك ليه".

 

وكانت ستيفاني ظهرت في أحد الأعراس بفستان أحمر مُثير وأثارت الجدل بعقدها الماسي.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-07-13
04:30 | 2022-07-13
03:41 | 2022-07-13
02:35 | 2022-07-13
00:25 | 2022-07-13
16:00 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website