أصبح شابا وسيماً.. تعرفوا إلى "يوسف" ابن الفنان زين العمر (صورة)

نشر الفنان زين العمر صورة عبر حسابه على تويتر ظهر فيها مع ابنه "يوسف" وهو يقبل جبينه.

وكتب زين: "لله يرضى عليك يا بيي. بشوف حالي فيك". وتابع: "الأرض تطلّعلك والسما تنزّلك. حبيبي شيخ الشباب يوسف".

وختم قائلا: "الوطن هني الشباب. الله يحمي كل ولادكن".