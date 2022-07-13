أصبح شابا وسيماً.. تعرفوا إلى "يوسف" ابن الفنان زين العمر (صورة)

نشر الفنان زين العمر صورة عبر حسابه على تويتر ظهر فيها مع ابنه "يوسف" وهو يقبل جبينه.
وكتب زين: "لله يرضى عليك يا بيي. بشوف حالي فيك". وتابع: "الأرض تطلّعلك والسما تنزّلك. حبيبي شيخ الشباب يوسف".
وختم قائلا: "الوطن هني الشباب. الله يحمي كل ولادكن".
الله يرضى عليك يا #بيّي
Advertisement
بشوف حالي فيك الأرض تطلّعلك والسما تنزّلك
حبيبي شيخ الشباب #يوسف ❤️
Love u joe …. #هيدا_الوطن الوطن هني الشباب الله يحمي كل ولادكن ❤️🙏#zein pic.twitter.com/u1pXqYhjoJ
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) July 13, 2022
الله يرضى عليك يا #بيّي