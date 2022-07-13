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فنون ومشاهير

أصبح شابا وسيماً.. تعرفوا إلى "يوسف" ابن الفنان زين العمر (صورة)

Lebanon 24
13-07-2022 | 02:35
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نشر الفنان زين العمر صورة عبر حسابه على تويتر ظهر فيها مع ابنه "يوسف" وهو يقبل جبينه.

 

وكتب زين: "لله يرضى عليك يا بيي. بشوف حالي فيك". وتابع: "الأرض تطلّعلك والسما تنزّلك. حبيبي شيخ الشباب يوسف".

 

وختم قائلا: "الوطن هني الشباب. الله يحمي كل ولادكن".

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