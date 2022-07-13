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فنون ومشاهير

بعد إثارتها الجدل بفستانها الزهري المكشوف.. هل وصلت ميريام فارس للعالمية؟ (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2022 | 03:41
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أثارت الفنانة ميريام فارس الجدل بإطلالتها الأخيرة في حفل عيد الأضحى في بيروت، حيث ارتدت فستانا باللون الزهري من دون أكمام وبفتحة تصل إلى أعلى الساق.

 

واللافت أنّ ميريام التي استطاعت أن تحقق رقماً قياسياً تخطى الـ 8 مليار مشاهدة عبر موقع "تيك توك" لتحدي أغنيتها "قومي قومي، تحدثت للصحافيين عن الأمر، واعتبرت أنّ النجم العربي يمكنه الوصول الى العالمية وتساءلت "لماذا نستصغر أنفسنا دائماً ولماذا لا نثق بقدراتنا؟".

 

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)


 
 

وقد عرض هذا التصريح ميريام للكثير من الانتقادات.

 

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