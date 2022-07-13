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فنون ومشاهير

لؤي علامة "بعدو بعالم تاني".. ظهر وهو يستمتع بعطلته الصيفية داخل يخت (صور)

Lebanon 24
13-07-2022 | 04:30
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يواصل لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة نشر مجموعة من الصور على حسابه الخاص على انستغرام من إجازته الأوروبية، متخطيا كل الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة بعد ظهوره في عروض أزياء عالمية بإطلالات اعتبرها البعض "غريبة" وعرضته للتهديدات.

 

لؤي الموجود في أوروبا نشر صورا وهو يستمتع بوقته على البحر وظهر مستلقيا داخل يخت وكأنه أراد الرد بطريقة غبر مباشرة على كل المنتقدين بأنه يكمل حياته غير آبه بالهجوم الذي تعرّض له وكأنه "في عالم ثانٍ".

 

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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)


 
 

وقد انهالت تعليقات المتابعين الداعمة له.

 

وكان لؤي نشر مؤخرا صورة عبر "ستوري" حسابه على "إنستغرام" وهو ينتظر موعد الطائرة. وإذ لم يظهر سوى قدمه وحقيبة السفر الا انّ الجمهور أعاد تداول الصورة حيث كان يرتدي لؤي "خلخالاً"، وعلق بعض منهم بالقول" لؤي بعالم تاني".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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