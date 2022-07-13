لؤي علامة "بعدو بعالم تاني".. ظهر وهو يستمتع بعطلته الصيفية داخل يخت (صور)

يواصل لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة نشر مجموعة من الصور على حسابه الخاص على انستغرام من إجازته الأوروبية، متخطيا كل الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة بعد ظهوره في عروض أزياء عالمية بإطلالات اعتبرها البعض "غريبة" وعرضته للتهديدات.

لؤي الموجود في أوروبا نشر صورا وهو يستمتع بوقته على البحر وظهر مستلقيا داخل يخت وكأنه أراد الرد بطريقة غبر مباشرة على كل المنتقدين بأنه يكمل حياته غير آبه بالهجوم الذي تعرّض له وكأنه "في عالم ثانٍ".

وقد انهالت تعليقات المتابعين الداعمة له.