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فنون ومشاهير
للمرة الأولى.. مسلسل أميركي بإخراج مصري يترشح لثماني جوائز "إيمي"
Lebanon 24
13-07-2022
|
11:00
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في سابقة هي الأولى على مدار تاريخ الدراما في العالم تم ترشيح المسلسل الأميركي "فارس القمر" "Moon Knight"، والذي يخرجه المصري محمد دياب ويضم في فريق عمله اثني عشر ممثلاً مصرياً، للحصول على ثماني جوائز من مهرجان "إيمي" العالمي، بناء على القوائم التي أعلنت.
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وأعرب المخرج محمد دياب، عن سعادته البالغة بعد إعلان ترشيح المسلسل، وكتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "فخور بأن مون نايت مرشح لـ8 من جوائز إيمي، عن التمثيل، والتصوير، والأكشن، والملابس، والصوت، والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه".
وأضاف: "سنتين من حياتي كمخرج رئيسي، ومنتج منفذ، تكللت بالنجاح دا! الحمد لله".
يشار إلى أن الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، المانحة لجوائز "إيمي"، أعلنت أمس قوائم ترشيحاتها لعام 2022، قبل نحو شهرين من حفلها السنوي، في نسخته الـ74، المقرر إقامته يوم 12 أيلول المقبل.
المصدر: لها
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