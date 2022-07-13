Advertisement

فنون ومشاهير

للمرة الأولى.. مسلسل أميركي بإخراج مصري يترشح لثماني جوائز "إيمي"

Lebanon 24
13-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-970872-637933124035416711.jpg
Doc-P-970872-637933124035416711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في سابقة هي الأولى على مدار تاريخ الدراما في العالم تم ترشيح المسلسل الأميركي "فارس القمر" "Moon Knight"، والذي يخرجه المصري محمد دياب ويضم في فريق عمله اثني عشر ممثلاً مصرياً، للحصول على ثماني جوائز من مهرجان "إيمي" العالمي، بناء على القوائم التي أعلنت.
Advertisement

وأعرب المخرج محمد دياب، عن سعادته البالغة بعد إعلان ترشيح المسلسل، وكتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "‏فخور بأن مون نايت مرشح لـ8 من جوائز إيمي، عن التمثيل، والتصوير، والأكشن، والملابس، والصوت، والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه".

وأضاف: "سنتين من حياتي كمخرج رئيسي، ومنتج منفذ، تكللت بالنجاح دا! الحمد لله".

يشار إلى أن الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، المانحة لجوائز "إيمي"، أعلنت أمس قوائم ترشيحاتها لعام 2022، قبل نحو شهرين من حفلها السنوي، في نسخته الـ74، المقرر إقامته يوم 12 أيلول المقبل.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:50 | 2022-07-13
08:24 | 2022-07-13
08:00 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
04:30 | 2022-07-13
03:41 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website