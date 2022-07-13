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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تُحدث ضجة بتصريحها الجريء عن بدايات محمد رمضان!
Lebanon 24
13-07-2022
|
14:00
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كشفت الفنانة حورية فرغلي عن حرصها الدائم على مساعدة الفنانين الذين لا يزالون في بداية مشوارهم الفني، مؤكدة أنها ساعدت الكثير من هؤلاء حتى أصبحوا نجوم شباك، وكان أبرزهم الفنان محمد رمضان الذي ساندته في فيلم "عبده موتة"، أول أعماله الفنية، قائلةً إنه عندما طلب منها أن تشاركه في هذا العمل لم تتردد للحظة، والسبب أن هناك الكثير من النجوم رفضوا التعاون معه في باكورة أعماله الفنية.
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وأشارت حورية فرغلي في تصريحات صحافية إلى أنها قدّمت مع محمد رمضان فيلمي "عبده موتة" و"قلب الأسد"، من دون أن تحصل على أجر، وذلك حتى تدعمه في بداية مشواره الفني، وتساعده في إثبات وجوده على الساحة الفنية.
ويأتي ذلك بعد أن تعرضت حورية فرغلي لموجة كبيرة من الانتقادات، عقب أغنيتها الجديدة "القطة السافلة" التي قدّمتها مع مطرب الراب غيفارا، وأوضحت أنها أرادت بذلك أن تدعم غيفارا في بداية مشواره مثلما فعلت مع محمد رمضان وغيره من النجوم. إذ قالت: "عندما شاركت في أغنية "القطة السافلة"، كنت عايزة أساعد غيفارا، زي ما ساعدت محمد رمضان في بدايته... جالي وقالي لو سمحتي، محدّش راضي يقف معايا في فيلم "عبده موتة"، قولت له حبيبي أنا جيالك، ومش هاخد ولا مليم، وعملت معاه "عبده موتة" و"قلب الأسد" ببلاش".
المصدر: لها
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