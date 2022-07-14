بعد ماغي بو غصن... هل فتحت سيرين عبد النور "جبهة" جديدة مع نادين نجيم؟ (فيديو)

♨️سيرين عبدالنور @CyrineAbdlNour “مين ما كان يكون .. نادين أو غيرها .. بحترم الناس وشغلهم وما إلى بحياتهم .. بسمع قصص مؤذية وبغض النظر أنا بالنهاية شو همي؟ عيلتي جوزي وولادي وأعمل شغل يحبوه الناس بغض النظر أخدت جايزة ما أخدت جايزة اشتريت ترند ما اشتريت اشتريت جائزة ما اشتريت …" pic.twitter.com/bBc4EmT62d
— ET بالعربي (@ETbilArabi) July 11, 2022
♨️سيرين عبدالنور @CyrineAbdlNour “مين ما كان يكون .. نادين أو غيرها .. بحترم الناس وشغلهم وما إلى بحياتهم .. بسمع قصص مؤذية وبغض النظر أنا بالنهاية شو همي؟ عيلتي جوزي وولادي وأعمل شغل يحبوه الناس بغض النظر أخدت جايزة ما أخدت جايزة اشتريت ترند ما اشتريت اشتريت جائزة ما اشتريت …" pic.twitter.com/bBc4EmT62d