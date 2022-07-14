بعد ماغي بو غصن... هل فتحت سيرين عبد النور "جبهة" جديدة مع نادين نجيم؟ (فيديو)

يبدو أن النجمة اللبنانية سيرين عبد النور قرّرت اعتماد الصراحة كمنهجٍ أساسي في لقاءاتها الإعلامية من الآن فصاعداً، ولعلّ الدليل الأبرز على ذلك مقابلتها الأخيرة، التي وُصفت بـ"النارية"، بسبب تصريحاتٍ مرتبطة بزميلاتها في الوسط الفني.

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وقالت سيرين: "نادين فنانة لبنانية لديها اسمها وجماهريتها، وأنا لديّ 23 عاماً من العمل والنجاحات أيضاً، وهذه المقارنة طبيعية، الأمر نفسه كان يحدث بين إليسا ونانسي عجرم وهيفاء وهبي.. حين يكون الأشخاص في منافسة، طبيعي أن تتمّ المقارنة بينهم".



كما أبدت سيرين عبد النور اعتراضها على من يقول إنه لا يوجد مجال للمنافسة، مُشيرةً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أنه ليس لكلّ واحدة شخصيتها ونجاحاتها، لكن "أنا ضدّ إنه الواحد يقول ما فيه مجال للمنافسة".



وتابعت: "المنافسة أساسية في عملنا، لا يمكنك العمل وحدك؛ لأنك لا تستمتع بالعمل والنجاحات لوحدك". وفي اللقاء المطوَّل مع برنامج "ET بالعربي"، تحدثت سيرين عبد النور عن جدل المقارنة بينها وبين زميلتها نادين نجيم، مؤكدةً أن هذا الأمر طبيعي؛ لأن المنافسة بين الممثلات لا بدّ منها.وقالت سيرين: "نادين فنانة لبنانية لديها اسمها وجماهريتها، وأنا لديّ 23 عاماً من العمل والنجاحات أيضاً، وهذه المقارنة طبيعية، الأمر نفسه كان يحدث بين إليسا ونانسي عجرم وهيفاء وهبي.. حين يكون الأشخاص في منافسة، طبيعي أن تتمّ المقارنة بينهم".كما أبدت سيرين عبد النور اعتراضها على من يقول إنه لا يوجد مجال للمنافسة، مُشيرةً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أنه ليس لكلّ واحدة شخصيتها ونجاحاتها، لكن "أنا ضدّ إنه الواحد يقول ما فيه مجال للمنافسة".وتابعت: "المنافسة أساسية في عملنا، لا يمكنك العمل وحدك؛ لأنك لا تستمتع بالعمل والنجاحات لوحدك".

♨️سيرين عبدالنور @CyrineAbdlNour “مين ما كان يكون .. نادين أو غيرها .. بحترم الناس وشغلهم وما إلى بحياتهم .. بسمع قصص مؤذية وبغض النظر أنا بالنهاية شو همي؟ عيلتي جوزي وولادي وأعمل شغل يحبوه الناس بغض النظر أخدت جايزة ما أخدت جايزة اشتريت ترند ما اشتريت اشتريت جائزة ما اشتريت …" pic.twitter.com/bBc4EmT62d — ET بالعربي (@ETbilArabi) July 11, 2022



وعمّا إذا كان هناك خلافٌ بينها وبين نادين نجيم، لأنهما اجتمعتا منذ 3 سنوات، ثم انقطعت علاقتهما، قالت سيرين: "أبداً لا يوجد أي خلاف؛ لكن وبما أني قرّرتُ أن أكون صريحة من اليوم وصاعداً، فيُمكن القول إن الصداقة والزمالة لا يمكنهما أن تتحققا إذا كانتا من طرفٍ واحد.. لا بد أن يشترك الطرفان في تغذية الصداقة، ومن جهتي لا أملك أي مشكلة مع أي طرف".



وختمت ردّها بشكلٍ مُبهم، قائلة: "نادين أو غيرها، مين ما كان يكون، أحترم الناس وشغلهم ولا دخل لي بحياتهم.. تصلني تعليقات مؤذية، لكني لا أهتم لأن بالنهاية شو همّي؟ عائلتي، زوجي وأولادي، وأعمل شغل يحبّوه الناس بغض النظر إذا أخدت جايزة أو ما أخدت جايزة، اشتريت تريند ما اشتريت، اشتريت جائزة ما اشتريت". وعمّا إذا كان هناك خلافٌ بينها وبين نادين نجيم، لأنهما اجتمعتا منذ 3 سنوات، ثم انقطعت علاقتهما، قالت سيرين: "أبداً لا يوجد أي خلاف؛ لكن وبما أني قرّرتُ أن أكون صريحة من اليوم وصاعداً، فيُمكن القول إن الصداقة والزمالة لا يمكنهما أن تتحققا إذا كانتا من طرفٍ واحد.. لا بد أن يشترك الطرفان في تغذية الصداقة، ومن جهتي لا أملك أي مشكلة مع أي طرف".وختمت ردّها بشكلٍ مُبهم، قائلة: "نادين أو غيرها، مين ما كان يكون، أحترم الناس وشغلهم ولا دخل لي بحياتهم.. تصلني تعليقات مؤذية، لكني لا أهتم لأن بالنهاية شو همّي؟ عائلتي، زوجي وأولادي، وأعمل شغل يحبّوه الناس بغض النظر إذا أخدت جايزة أو ما أخدت جايزة، اشتريت تريند ما اشتريت، اشتريت جائزة ما اشتريت".

(عربي بوست)