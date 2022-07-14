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فنون ومشاهير

ياسمين صبري في موقف حرج... ما السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
14-07-2022 | 11:00
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تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لموقف محرج، بسبب صورة نشرتها مؤخرًا عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وكانت ياسمين صبري قد نشرت صورة، ظهرت فيها وهي تتناول إحدى الوجبات، ويظهر على الطاولة هاتفها المحمول، الذي انتبه إليه عدد واسع من متابعيها.
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وسلط عدد من مستخدمي "إنستجرام" الضوء على هاتف "ياسمين"، بعدما لاحظوا أن شاشته تعاني من كسر، حتى طالبوها بضرورة إصلاحه. وكتب أحد المتابعين ساخراً: "تلفونها مكسور.. قطعتيلي قلبي".
 
(العين)
 
 
 
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