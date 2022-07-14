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فنون ومشاهير

بفستان أزرق مكشوف هيفا وهبي تخطف الأنظار في فرنسا.. شاهدوا كيف بدت (صور وفيديو)

Lebanon 24
14-07-2022 | 00:51
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تتواجد الفنانة هيفا وهبي حاليا في جنوب فرنسا، وشاركت أمس الأربعاء في عيد مصممة الأزياء الروسية يانينا يوليا حيث لفتت الأنظار بإطلالتها.

 

فقد ارتدت فستانا باللون الأزرق الملوكي مكشوفا عند منطقتي الصدر والبطن وبفتحة عند الجانب.

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وانتشرت فيديوهات لهيفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل.

 

 
 
 
 

وتحصد هيفا حاليا نجاح أغنيتها "تيجي" التي أطلقتها مؤخرا.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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