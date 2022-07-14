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فنون ومشاهير

راغب علامة يقضي إجازة في اليونان ويلتقي بنجله لؤي.. والأخير يكشف سر "الخلخال"! (صور)

Lebanon 24
14-07-2022 | 02:30
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نشر الفنان راغب علامة صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على انستغرام كشف فيها انه يتواجد مع عائلته حاليا في منزله في اليونان لمدة أسبوع قبل إطلاق أغنيته الجديدة واستكمال حفلات الصيف، مشيراً إلى انه يحب قضاء إجازته في هذا البلد لأنه يشبه لبنان.

 

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كما نشر راغب صورة مع ابنه لؤي الذي انتقل إلى اليونان لرؤية والديه بعدما كان في إجازة في فرنسا وإيطاليا.

 

 

إلى ذلك، كشف لؤي في منشور خاص عبر حسابه على "انستغرام" سر "الخلخال" الذي كان يرتديه وأحدث ضجة، فظهر في صورة مع أصدقاء له وكل واحد منهم يضع خلخالا مطابقا تم شراؤه في بلدان مختلفة.

 
 

وكان لؤي احدث ضجة واسعة بعد ظهوره في عروض أزياء عالمية بثياب وصفت بـ "الغريبة" ما عرضه للانتقادات.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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