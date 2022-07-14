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فنون ومشاهير

رملاء نكد تنهار بالبكاء مباشرة على الهواء.. "الناس بتحب المسخرة" (فيديو)

Lebanon 24
14-07-2022 | 02:54
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بعد طرحها أغنية بعنوان "لامبرغيني" خرجت رملاء نكد عن صمتها مشيرة الى انها حزينة جدا اذ لم تأخذ أغنيتها الاصداء التي كانت تتوقعها.

 

وفي بث مباشر، انهارت رملاء بالبكاء وقالت "انه من حقها ان تزعل على ما حصل معها لانها تعبت كثيرا من اجل تقديم هذا العمل وان الناس أصبحوا يحبون "المسخرة"، بحسب تعبيرها.

 

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A post shared by قاضي المشاهير 👨‍⚖ نور (@qadi_almashahir)


 

وتفاعل المتابعون مع الفيديو الذي انتشر لها فالبعض ساندها والبعض الاخر نصحها باعتزال الغناء.

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