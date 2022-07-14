ابنة هيفا وهبي تُفاجئ المتابعين.. ظهرت بروب الاستحمام! (صور)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام.

وظهرت زينب في الصور بروب الاستحمام.

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وكانت زينب فاجأت المتابعين بتعليق جديد بعد الحديث عن تعرضها للمضايقة والضرب في الكويت.

واللافت ان زينب اخلت مسؤوليتها من المنشور الذي تم تداوله منذ يومين واشار الى تعرضها للملاحقة في الكويت والضرب، وكتبت عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام: "أخلي مسؤوليتي عن أي شيء ينشر في غير اكاونتي الوحيد والرسمي". وأضافت: "الكويت ديرتي الثانية وبلد الأمن والأمان اللي أفتخر اني عايشة فيها. الله يديمها معمة، نعمة الكويت".