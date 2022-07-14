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فنون ومشاهير

جيران ميغان ماركل يطلقون عليها هذا اللقب.. لتصرفاتها الغريبة

Lebanon 24
14-07-2022 | 14:00
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يبدو أن دوقة ساسكس، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حصلت على لقب جديد، بالإضافة إلى ألقابها السابقة، لكن هذه المرة من قِبل جيرانها. 
وبحسب موقع "Page Six"، فإن جيران ميغان ماركل، حيث تقيم في لوس أنجلوس الأميركية، يطلقون عليها لقب "أميرة مونتيسيتو"، بسبب تصرفاتها الغريبة في المنطقة الأنيقة. 
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ومن تلك التصرفات الغريبة، التي ذكرها الموقع المهتم بأخبار المشاهير، أن دوقة ساسكس تطلب طاولة منعزلة تمامًا، في حال كانت ذاهبة إلى بيفرلي هيلز أو ويست هوليوود لتناول طعام الغداء أو العشاء، وأن مطاعم ماركل المفضلة ليست معروفة جيدًا، وتشمل مطاعم السوشي في وسط المدينة، والمأكولات المكسيكية الأصيلة في مسقط رأسها لوس أنجلوس. 


كما تشمل بعض أنشطتها المفضلة المشي لمسافات طويلة مع كلبيها: "بولا، وجاي"، وكذلك تفضل ميغان القيادة حول لوس أنجلوس للذهاب إلى نفس مسارات المشي التي اعتادت زيارتها يومياً. 

كما شوهدت ماركل وهاري، وهما يذهبان بالسيارة إلى منزل وينفري الشهر الماضي، بعد عام واحد من مقابلتهما المفاجئة مع مضيفة البرنامج الحواري الذي ظهرا فيه بعد خروجهما من عضوية العائلة الملكية البريطانية. 
وعن ذلك، قالت الصحيفة إن "ماركل تقضي وقتًا لا بأس به في منزل أوبرا الفخم، حيث تجلس هي وهاري مع أقرب أصدقائهما، جايل كينج، ويتحدثان عن كل شيء، بدءًا من خطط ميغان المستقبلية، إلى ما يحدث في المملكة المتحدة، وكيف يتعامل هاري مع كل شيء". 
ورغم ذلك، فإن معظم وقتهما يقضيانه خلف الأبواب المغلقة، مع طفليهما: "آرتشي، وليليبت".
المصدر: زهرة
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