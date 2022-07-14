في أحدث ظهور لهما.. ياسمين عبد العزيز ومنى زكي على شاطئ البحر

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" وفي أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمة مرضها الأخيرة، صورة جمعتها بصديقتها الفنانة منى زكي وبدتا فيها وهما تضحكان على الشاطئ في أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، أثناء قضائهما عطلة عيد الأضحى.

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