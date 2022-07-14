المحكمة ترفض طلب آمبر هيرد بإعادة محاكمتها ضد جوني ديب

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رفضت المحكمة جميع طلبات آمبر هيرد بإلغاء الحكم في محاكمة تشهيرها الضخمة ضد زوجها السابق جوني ديب، وإعادة المحاكمة في القضية، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.وكان محامو هيرد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم هيئة المحلفين، الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته عشرة ملايين دولار، بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكنّ طلبهم لاقى رفضاً من القاضية.ويعود طلب آمبر هيرد ومحاميها لإلغاء الحكم الصادر عليها، بسبب ادعائها أن المحلف رقم 15 في قضيتها وقضية ديب لم يكن الشخص الذي تم استدعاؤه للعمل في هيئة محلفين، بل ابنه، في خطأ وقع لتشابه اسمي الرجلين ما يضر بحقها في محاكمة عادلة.لكن القاضية رفضت هذا الادعاء، وكتبت في حكمها: "تم فحص المحلف، وتبين أنه جلس مع هيئة المحلفين بأكملها، وتداول، وتوصل إلى حكم".وجاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة، غاصت عميقاً في خصوصيات نجمَيْ هوليوود.