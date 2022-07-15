ميريام فارس تعتذر من فنان لبناني.. ما السبب؟

كشفت الفنانة ميريام فارس، حقيقة خلافها مع الفنان فارس كرم، حيث أثار قرار إلغاء حفلهما في السعودية الشهر الماضي جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم البعض وجود خلاف بينهما.

وقالت ميريام فارس خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي: "ما في خلاف بيني وبين فارس كرم وأنا أكيد مقصدت أي إساءة له، وفارس خيرة الشباب وبعتذر منه إذا زعلان مني، وهيكون فيه حفلة لينا الفترة المقبلة".

هذا وأثار قرار إلغاء حفل ميريام فارس وفارس كرم في السعودية الشهر الماضي جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدر القائمون على الحفل بيانًا يؤكدون فيه أن السبب الأساسي لإلغاء الحفل هو عدم جاهزية المسرح للحفل وسيتم إرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر، ولكن انتشرت الشائعات حول وجود خلاف بينهما بعد ذلك، ولم يعلق فارس كرم على هذه الشائعات حتى الآن

من جهة اخرى، وجهت ميريام رسالة شكر إلى جماهير حفلها الأخير في لبنان، وذلك من خلال حسابها على انستغرام.

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ونشرت ميريام مجموعة صور من الحفل، وعلقت قائلة: "ليلة لا تنتسي في لبنان، مليئة بالحب والناس الطيبة والجميلة".

(البوابة)