أولاد أصالة وفائق حسن يجتمعون للمرة الأولى (صور)

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للمرة الأولى على الإطلاق، اجتمع أولاد الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.وفي التفاصيل، امضى كل من أولاد الفنانة السورية وزوجها الشاعر العراقي نهارًا عائليًّا، حيث خطفوا الأنظار بعد الاجتماع سويًّا على متن أحد اليخوت الفخمة، حيث اظهرت الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأجواء بين بعضهم ممتازة اذ كانوا يستمتعون بوقتهم.