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فنون ومشاهير

فيديو ينتشر.. شاهدوا الشيف بوراك يرقص بحماس مع محمد رمضان على المسرح

Lebanon 24
15-07-2022 | 05:00
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أحيا الفنان المصري محمد رمضان، حفلا غنائيا بمدينة إسطنبول في تركيا، بحضور جماهيري كبير، وشاركه في الرقص على المسرح الشيف الشهير بوراك، وظهر وهو يرقص بحماس.

 

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وتفاعل بوراك خلال أغنية "رايحين نسهر"، كما قدم النجم المصري خلال الحفل أشهر أغانيه.

 

ورفع رمضان، علم مصر خلال غنائه على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر.

 

وقبل الحفل، حرص محمد رمضان على زيارة الشيف الشهير بوراك في مطعمه، خلال تواجده بتركيا.

(فوشيا)

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