بعد التحاقه بعائلته في اليونان.. لؤي علامة يستمتع بوقته في أحد المرابع الليلية (صور)

تجتمع عائلة الفنان راغب علامة في اليونان لقضاء إجازة صيفية، وقد نشر راغب أمس صورا عبر حسابه على انستغرام ظهر فيها مع زوجته جيهان وولديه خالد ولؤي.

من جهته، نشر لؤي صورا عبر حسابه على انستغرام ظهر فيها وهو يسهر في أحد المرابع الليلية في اليونان.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين اعتبروا ان لؤي هو أوسم عارض أزياء.

يُذكر ان لؤي تعرض للكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة بعد ظهوره في عروض أزياء عالمية بملابس اعتبرها البعض "غريبة".