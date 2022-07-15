"القيصر" يحضر مفاجأة كبيرة للبنان الليلة.. اليكم التفاصيل







وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من القائمين على تنظيم الاحتفالية غير الربحية، أن الفنان كاظم الساهر سيطلق مفاجأة في الأمسية وهي أغنية خاصة لبيروت، وأنه متحمس لإقامة هذه الأمسية كرد جميل للمدينة التي أحبها وأحبته.

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وتأتي هذه الاحتفالية وسط محاولات مستمرة لإعادة الفرح إلى المدينة التي تعيش ظروفا صعبة منذ نهاية عام 2019.



ووصل الفنان الساهر ظهر الخميس، إلى لبنان قادما من تركيا بعدما أحيا فيها حفلا مماثلا. كتب موقع "سكاي نيوز": يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة، على مدرج "أرينا سي سايد " على بعد خطوات من مكان وقوع انفجار مرفأ بيروت.وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من القائمين على تنظيم الاحتفالية غير الربحية، أن الفنان كاظم الساهر سيطلق مفاجأة في الأمسية وهي أغنية خاصة لبيروت، وأنه متحمس لإقامة هذه الأمسية كرد جميل للمدينة التي أحبها وأحبته.وتأتي هذه الاحتفالية وسط محاولات مستمرة لإعادة الفرح إلى المدينة التي تعيش ظروفا صعبة منذ نهاية عام 2019.ووصل الفنان الساهر ظهر الخميس، إلى لبنان قادما من تركيا بعدما أحيا فيها حفلا مماثلا.

وقال محافظ بيروت القاضي مروان عبود لموقع "سكاي نيوز عربية": إن "مثل هذه الاحتفالات تهدف لإعادة لبنان إلى الخريطة ولتستعيد بيروت عافيتها من جديد".





وكشف المحافظ عن موافقته على سلسلة احتفالات ومهرجانات مماثلة ستقام في بيروت خلال هذا الصيف، مؤكدا أن كافة الإجراءات الأمنية متخذة من قبل شرطة المدينة التابعة لقوى الأمن الداخلي".



وأشار إلى أن "المناسبة نظمتها شركة خاصة وستكون برعاية وزارة السياحة اللبنانية". وأضاف عبود: "أتوقع أن تغص قاعة الاحتفالات بالرواد المقيمين منهم في لبنان والمغتربين الذين يزورون البلاد هذا الصيف على الرغم من كل الظروف الصعبة، فاللبناني يحب الحياة".وكشف المحافظ عن موافقته على سلسلة احتفالات ومهرجانات مماثلة ستقام في بيروت خلال هذا الصيف، مؤكدا أن كافة الإجراءات الأمنية متخذة من قبل شرطة المدينة التابعة لقوى الأمن الداخلي".وأشار إلى أن "المناسبة نظمتها شركة خاصة وستكون برعاية وزارة السياحة اللبنانية".

من جهة أخرى كشف مدير الشركة المنظمة للأمسية ميشال الحايك أن الأمسية ستتخللها مفاجأة فنية لبيروت.



وأوضح الحايك لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه: "لم يكن اختيار المكان إلى جانب مرفأ العاصمة عن عبث بل وقع الاختيار عليه لنقول للعالم لم نختر الموت حيث أرادوه لنا بل اخترنا الفرح ".



وتابع الحايك: "سنضيء بيروت وسيصدح صوت الساهر في لياليها وبين بحرها وبرها. الاحتفالية غير ربحية على الإطلاق وليست تجارية وهي بمثابة رد جميل لبيروت".



وروج الفنان كاظم الساهر لحفل بيروت من خلال حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل وعلق عليه قائلا: "حفل كاظم الساهر في بيروت 15 أيار".