فنانة شهيرة حديث مواقع التواصل.. وشمت اسمي ابنيها على كتفها (صورة)

أشعلت الفنانة لقاء الخميسي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة لها على البحر أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.



وظهرت لقاء في الصورة وقد وضعت على كتفها وشماً لاسمي ابنيها "أدهم وآسر"، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من الجمهور إطلاق التعليقات المنتقدة لها في حين دعمها البعض داعين لابنيها بالسعادة.

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