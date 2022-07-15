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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة حديث مواقع التواصل.. وشمت اسمي ابنيها على كتفها (صورة)

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:00
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أشعلت الفنانة لقاء الخميسي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة لها على البحر أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

وظهرت لقاء في الصورة وقد وضعت على كتفها وشماً لاسمي ابنيها "أدهم وآسر"، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من الجمهور إطلاق التعليقات المنتقدة لها في حين دعمها البعض داعين لابنيها بالسعادة.
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وكانت لقاء قد احتفلت بعيد زواجها الثامن عشر، قبل أيام، حيث نشرت صورة لها مع زوجها اللاعب محمد عبد المنصف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بقولها: "عيد جوازنا الـ 18.. فخورة بكوني زوجتك".


المصدر: لها
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