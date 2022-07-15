براد بيت يعلن إصابته بمرض نادر.. ولا يصدقه أحد

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فاجأ النجم العالمي براد بيت جمهوره الواسع حول العالم بإعلان إصابته بمرض نادر جداً، وقال إنه مصاب بمرض يدعى "عمى الوجوه"، ويعني عدم القدرة على التعرف إلى الوجوه.وأضاف النجم العالمي، خلال حواره مع مجلة "جي كيو"، أن هذا الاضطراب العصبي يجعله غير قادر على تمييز الوجوه، أو تذكّر أصحابها، مما عرّضه لمواقف محرجة جعلته يُفضّل المكوث في المنزل.وأكثر ما يؤلم براد بيت عدا إصابته بالمرض أن لا أحد يصدقه، كونه لم يتم تشخيصه من قبل الأطباء بهذا المرض لكنه يصر على اعتبار نفسه مصاباً به، كونه يعاني من جميع الأعراض الملازمة للمرض.وكون المرض نادراً جداً، فإن هذا الأمر زاد صعوبة أن يُصدقه أحد، لهذا يتمنى لو استطاع مقابلة أي شخص آخر يعاني من المرض نفسه، للتواصل معاً وتبادل المعلومات والقصص.ما "عمى الوجوه"؟وفقاً لـ"المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية" (NINDS)، فإن مرض "عمى الوجوه" يُصيب 1 من كل 50 شخصاً، فيما أكدت منظمة مختصة بهذا المرض تدعى "منظمة عمى الوجوه"، أن 2% من البشر مصابون بهذا المرض.ويعرف المرض بأنه اضطراب عصبي متعدد الأشكال، يصيب الإنسان وتختلف تأثيراته من شخص لآخر فقد يعجز البعض عن التعرّف إلى الوجوه المألوفة حتى أفراد الأسرة والأصدقاء المُقرّبين، بينما يؤثر على آخرين بعدم قدرتهم على تمييز الوجوه المجهولة فقط، كما أن هنالك فئة ثالثة تتأثر بالمرض بشكل كبير جداً بحيث لا يستطيع هؤلاء حتى التمييز بين وجه الإنسان وجسده ويرون المقابلين كتلة واحدة كاملة.أسباب الإصابةيحدث هذا الاضطراب نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية أو إصابات الدماغ الرضحية أو نتيجة لبعض الأمراض التنكسية العصبية، تلك التي تصيب المخ وتؤدي إلى موت الخلايا العصبية وتقلص المخ.وقد يكون الاضطراب خلقياً منذ الولادة، وبما أنه يسري في العائلات، فمن المحتمل أن ينشأ نتيجة طفرة جينية، وبالتالي يمكن أن يكون وراثياً.وقال الأطباء المختصون بهذا المرض إن الأطفال المصابين بالتوحد يُصابون بدرجة من عمى التعرف إلى الوجوه كذلك.ولا يوجد علاج لعمى الوجوه حالياً، ويتم اتباع طرق اجتماعية مختلفة لجعل المصابين به يتعرفون على الأشخاص، مثل تمييز الصوت أو قصة الشعر وغيرهما من العلامات.