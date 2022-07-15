"بلبلة" في قناة "الجديد".. "خلعٌ وتكسير" وفيديو يوثق الكثير!

نشر المُراسل في قناة "الجديد" الزّميل نعيم برجاوي، مقطع فيديو عبر حسابه على "يوتيوب"، يوثق "بلبلة" طريفة شهدتها قناة "الجديد"، اليوم الجمعة.

وبحسب الفيديو، فإنّ الزميلة في القناة ريف عقيل، سُجنت داخل غرفة في الحمام مُخصصة لـ"المكياج"، وذلك بعدما أقفل الباب عليها عن طريق الخطأ.

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وبعد محاولاتٍ عديدة لفتحه، آثر زملاء عقيل خلع الباب، وذلك تحت إشراف عددٍ من المُدراء هناك، وقد جرى توثيق ما حصل بالصوت والصورة.

ولفت برجاوي في الفيديو إلى أنّ المُصادفة هي أنّ الحادثة حصلت قبل دقائق قليلة من إطلالة عقيل عبر موجز إخباري للمرّة الأولى على شاشة القناة، منذ بدء عملها فيها.