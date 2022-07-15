ظهرت بمايوه فضي.. جويل مردينيان بلقطات رومنسية مع زوجها ومتابعون: "استغفر الله" (صور)

نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

جويل تقضي إجازة عائلية في جنوب فرنسا حيث تملك منزلا وظهرت في الصور مع زوجها كمال قدورة وعدد من الأصدقاء في أحد المطاعم.

وكالعادة لفتت جويل الأنظار بمايوه فضي وارتدت معه بنطالا شفافا أبيض، وظهرت في إحدى الصور وهي تقبل زوجها.

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وعلقت جويل على الصور بالقول: "أتمنى ان يكون كل يوم مثل هذا اليوم. حب في الأجواء وموسيقى رائعة وطعام لذيذ ومحاطة بالعائلة والأصدقاء ومنظر البحر في كل مكان".

وعلق العديد من المتابعين على الصور، منهم من أشاد بها أما البعض الآخر فانتقد جرأة جويل واعتبر ان تصرفاتها "أوفر"، ومن بين التعليقات: "كله افلام وتمثيل"، "استغفر الله".