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فنون ومشاهير
هكذا عبّر فنان لبناني مشهور عن فرحته بنجاح إبنه في "البروفيه"! (صورة)
Lebanon 24
15-07-2022
|
23:00
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نشر الفنان هشام الحاج، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، وهو برفقة إبنه، الذي نجح في امتحانات الشهادة المتوسطة.
وقد عبّر الحاج عن فرحته بهذه الكلمات:
"فرحتي بتشبه فرحة كل أم وبيّ بنجاح ولادن، ويلا نفرح سوا…".
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هشام الحاج
الشهادة المتوسطة
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