هكذا عبّر فنان لبناني مشهور عن فرحته بنجاح إبنه في "البروفيه"! (صورة)

نشر الفنان هشام الحاج، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، وهو برفقة إبنه، الذي نجح في امتحانات الشهادة المتوسطة.

وقد عبّر الحاج عن فرحته بهذه الكلمات:

"فرحتي بتشبه فرحة كل أم وبيّ بنجاح ولادن، ويلا نفرح سوا…".