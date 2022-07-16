راغب علامة يُعانق إبنه لؤي ويُقبّله: "حبيب الروح" (صورة)

نشر الفنان راغب علامة فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يدنو من إبنه لؤي الذي كان جالسا داخل مطعم، في اليونان، وعانقه، وقبّله.

وقال راغب تعليقاً على الفيديو للؤي: "حبيب الروح".