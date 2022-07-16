29
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
33
o
بعلبك
19
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
راغب علامة يُعانق إبنه لؤي ويُقبّله: "حبيب الروح" (صورة)
Lebanon 24
16-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الفنان راغب علامة فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يدنو من إبنه لؤي الذي كان جالسا داخل مطعم، في اليونان، وعانقه، وقبّله.
وقال راغب تعليقاً على الفيديو للؤي: "حبيب الروح".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لؤي علامة بلوك جديد.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
لؤي علامة بلوك جديد.. شاهدوا الصور
16/07/2022 14:17:58
16/07/2022 14:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ "توب" مكشوف.. زوجة الفنان راغب علامة بإطلالة ملفتة في اليونان (صور)
Lebanon 24
ظهرت بـ "توب" مكشوف.. زوجة الفنان راغب علامة بإطلالة ملفتة في اليونان (صور)
16/07/2022 14:17:58
16/07/2022 14:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحاقه بعائلته في اليونان.. لؤي علامة يستمتع بوقته في أحد المرابع الليلية (صور)
Lebanon 24
بعد التحاقه بعائلته في اليونان.. لؤي علامة يستمتع بوقته في أحد المرابع الليلية (صور)
16/07/2022 14:17:58
16/07/2022 14:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يقضي إجازة في اليونان ويلتقي بنجله لؤي.. والأخير يكشف سر "الخلخال"! (صور)
Lebanon 24
راغب علامة يقضي إجازة في اليونان ويلتقي بنجله لؤي.. والأخير يكشف سر "الخلخال"! (صور)
16/07/2022 14:17:58
16/07/2022 14:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة
لؤي علامة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"بلبلة" في قناة "الجديد".. "خلعٌ وتكسير" وفيديو يوثق الكثير!
Lebanon 24
"بلبلة" في قناة "الجديد".. "خلعٌ وتكسير" وفيديو يوثق الكثير!
11:17 | 2022-07-15
15/07/2022 11:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر كرتونة البَيض في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. إليكم الرقم الجديد
Lebanon 24
سعر كرتونة البَيض في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. إليكم الرقم الجديد
13:22 | 2022-07-15
15/07/2022 01:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
13:48 | 2022-07-15
15/07/2022 01:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار خبر عن استهداف رياض سلامة في بيروت.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
انتشار خبر عن استهداف رياض سلامة في بيروت.. ما حقيقته؟
16:45 | 2022-07-15
15/07/2022 04:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني تتعرّض للسرقة بشكلٍ مخيف.. فيديو يرصد ما جرى بالتفاصيل
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني تتعرّض للسرقة بشكلٍ مخيف.. فيديو يرصد ما جرى بالتفاصيل
14:30 | 2022-07-15
15/07/2022 02:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:00 | 2022-07-16
فنانة خليجية شهيرة تعلن نيتها مقاضاة والدتها: أنجبتني دون أن تستشيرني!
03:20 | 2022-07-16
ممثلة شهيرة تعيش قصّة حبّ وترفض الزواج بسبب ظروف البلد... ماذا كشفت أيضاً؟
02:00 | 2022-07-16
فيديو طريف بين عاصي الحلاني وإبنه الوليد: "ليش كتير رسمي؟"... شاهدوا ماذا حصل بينهما في قبرص
23:00 | 2022-07-15
هكذا عبّر فنان لبناني مشهور عن فرحته بنجاح إبنه في "البروفيه"! (صورة)
16:30 | 2022-07-15
لؤي علامة بلوك جديد.. شاهدوا الصور
16:00 | 2022-07-15
معلومات مفاجئة عن رئيس الأمن لدى هاري وميغان.. ما علاقته بوفاة مايكل جاكسون؟
فيديو
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
11:00 | 2022-07-14
16/07/2022 14:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
16/07/2022 14:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
16/07/2022 14:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact