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فنون ومشاهير

فنانة خليجية شهيرة تعلن نيتها مقاضاة والدتها: أنجبتني دون أن تستشيرني!

Lebanon 24
16-07-2022 | 04:00
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في تصريحات مثيرة للجدل، قالت الفنانة الكويتية شمس إنها تنوي رفع دعوى قضائية على والدتها؛ لأنها أنجبتها من دون أن تستشيرها.

في مقطع فيديو لها، قالت الفنانة الكويتية: "أحب أوجه دعوة لأي محامي شاطر على سناب. أريد أن أرفع قضية على أمي، شلون تجيبني من دون ما تستشيرني، شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لا.. الوضع حلو أو لا".
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كذلك، وفي الفيديو الذي نشرته على صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد لاقى رواجاً كبيراً، قالت شمس الكويتية: "من حقي أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض… أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني اياها".

في السياق ذاته، فقد أثارت تصريحات شمس الكويتية جدالاً واسعاً، حيث تعرضت للانتقاد من قبل متابعيها، واستنكروا جرأتها على رفع دعوى قضائية ضد والدتها.

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