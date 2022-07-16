بعد حفل الخطوبة الضخم والذي استمر يومين.. الفنانة الشابة تعلن نهاية علاقتها برجل الاعمال

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كشفت الفنانة الشابة ريم سامي، الشقيقة الصغرى للمخرج محمد سامي عن فسخ خطوبتها، في بيان أصدرته وذلك بعد عام واحد فقط من الاحتفال بالخطوبة في حفل كبير أقيم على مدار ليلتين في الساحل الشمالي.وجاء في بيان ريم أن انتهاء الارتباط وفسخ الخطوبة من رجل الأعمال طارق هيمن تم في هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.يذكر أن ريم سامي قدمت العديد من الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أميرة العايدي، هبة الأباصيري، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى.