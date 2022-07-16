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فنون ومشاهير

بعد الهجوم عليها بسبب ملابس السباحة.. منى فاروق تحذف صورتها مع السبكي

Lebanon 24
16-07-2022 | 14:00
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تعرضت الفنانة منى فاروق لحملة هجوم عنيفة بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها مع المنتج محمد السبكي تكشف من خلالها عن عودتها إلى السينما مرة أخرى في فيلم من إنتاجه، وظهرت منى في الصورة مرتدية مايوه من قطعة واحدة ولفت خصرها بشال وقد لف السبكي ذراعه حول وسطها، ما جعل عدداً كبيراً من الجمهور يعلق على الصورة بتعليقات قاسية، لتقوم منى بحذف الصورة التي كان قد تم تداولها بشكل واسع عبر وسائل الإعلام العربية.
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يذكر أن منى فاروق أعلنت منذ أيام عن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة
المصدر: لها
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