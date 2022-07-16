مطربون ورثوا الموهبة عن آبائهم.. أجيال من الطرب

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ورث الكثير من أبناء الفنانين مواهب آبائهم، وشهدت السنوات الماضية ظهور عدد من المطربين الشباب، الذين تأثروا بمسيرة الآباء.محمد عدويةواحد من أبرز المطربين الشباب، وهو ابن المطرب الشعبي أحمد عدوية.أصدر محمد عدوية عدة ألبومات غنائية، وشارك في أغاني بعض الأفلام والمسلسلات، وكذلك اشترك مع والده في بعض الأغاني.الوليد وماريتا الحلانيابن وابنة النجم عاصي الحلاني، كلاهما يمتلك الصوت المميز والحضور على المسرح.ويميل الوليد إلى الأغاني الطربية، فيما اتخذت ماريتا الغناء بالإنجليزية وسيلة لتقديم موهبتها.مريم منيبابنة المطرب الراحل عامر منيب، والتي فاجأت الجمهور بظهورها العلني الأول كشابة حسناء. وقدمت مريم منيب أغنية لتكريم ذكرى والدها، حيث أعادت غناء أغنيته "عامل أيه"، بمقاطع جديدة كتبت خصيصاً للتعبير عن افتقادها له.مي كمالابنة المطربة عفاف راضي، والتي تسير على خطى والدتها في تقديم الأغاني الطربية.ولفتت مي كمال الأنظار بعد ظهورها في البرامج والحفلات وهي تعيد تقديم أشهر أغاني والدتها، كما حظيت بفرصة الوقوف إلى جوار عفاف راضي، ومشاركتها الغناء.عبدالرحمن عبدهنجل الفنان محمد عبده، والذي فاجأ والده بظهوره في إحدى الجلسات الطربية قبل بضعة أشهر.ورغم إشادة الجمهور بموهبة عبدالرحمن عبده، فإن والده عبر عن غضبه تجاه الخطوة التي اتخذها ابنه، وعدم موافقته على اتجاهه إلى الغناء.أحمد الحجاريواصل أحمد علي الحجار مسيرة والده المطرب علي الحجار، وعمه الملحن الراحل أحمد الحجار، ومن قبلهما جده الملحن إبراهيم الحجار.وحرص أحمد الحجار على دراسة الموسيقى المعاصرة في الولايات المتحدة الأميركية، ليعود إلى مصر ويبدأ في إحياء الحفلات وتقديم الأغنيات باللغتين الإنجليزية والعربية.