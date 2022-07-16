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فنون ومشاهير

بسبب عمليات التجميل.. نجمة باب الحارة "فريال" حديث الجمهور والفنانة ترد (صورة)

Lebanon 24
16-07-2022 | 10:45
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بعدما تحولت الفنانة السورية وفاء موصللي، في الفترة الاخيرة الى الأكثر بحثاً في "غوغل"، بسبب عمليات التجميل وفقدانها للوزن خلال الأعوام الأخيرة، ردت موصللي في حديث تلفزيوني مع منصة "ET بالعربي"، على كل الانتقادات التي طالتها. 
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وقالت موصللي إنها فقدت نسبة كبيرة من وزنها، ليس بسبب عمليات التجميل حصراً، إنما هناك أسباب وعوامل أخرى، مشيرة الى أنّها قبل نحو عامين، كانت تعتني بمريض من أحد أفراد أسرتها، وعانت معه كثيراً. 
 
وأشارت موصللي إلى أنها قبل 12 عاماً أيضاً، خضعت لعملية قص معدة، موضحة أنها اضطرت لإجرائها، حتى تستطيع متابعة عملها. ولفتت موصللي إلى أنها فقدت 24 كيلو غراماً من وزنها، بعد أن خضعت للعملية. 
 
 
وفي إطار ردها على منتقديها، علقت الفنانة بالقول: "لا تاخدوا سيئاتنا بكلامكم عنا، لأن أحياناً الإنسان بيعمل أشياء لمجرد أنه مضطر".

ونوهت موصللي التي اشتهرت في الوطن العربي بدور "فريال" في مسلسل باب الحارة، إلى أن هناك صفحات على فيسبوك، تنشر صوراً لها، وترفقها بعناوين خارج الإطار، لفتح الباب أمام الناس، للتعليق بشكل سلبي.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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