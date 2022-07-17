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فنون ومشاهير

فنانة عربية تُثير الجدل.. أسعار تذاكر حفلها تصل لـ 2700 دولار والدخول بألوان زاهية!

Lebanon 24
17-07-2022 | 08:00
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تستعد الفنانة المصرية روبي لإقامة حفل على أحد الشواطئ في مدينة العلمين الجديدة بمصر يوم 29 تموز الجاري، الا ان أسعار تذاكر الحفل أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لارتفاعها بشكل كبير.

 

وفيما وضعت الجهة المنظمة شرطا واحدا لحضور الحفل، وهو ارتداء ملابس بألوان زاهية، طرحت التذاكر لفئتين، الأولى للأفراد وتبدأ من 650 إلى 3500 جنيه مصري، أي ما يعادل (35 – 185) دولارا أميركيا.

 

أما فيما يخص أسعار الطاولات فتبدأ من 6500 إلى 52500 جنيه مصري، أي ما يعادل (345 – 2776) دولارا ، الأمر الذي دفع بعضهم للسخرية من الأمر بسبب التكلفة الباهظة.

 

وسبق أن أُثارت روبي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مرات عديدة بسبب الشروط التي تضعها الجهات المنظمة لحفلاتها وأسعار التذاكر سواء داخل مصر أو في الخارج، كما حدث أخيرا بحفلها الغنائي الأول في تونس والذي أحدث ضجة كبيرة.

(فوشيا)

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المصدر: فوشيا
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