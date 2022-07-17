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فنون ومشاهير

أطلت بملابس جريئة جداً.. ميريام فارس تشعل مسرح ضهور الشوير برقصها (فيديو)

Lebanon 24
17-07-2022 | 02:39
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خطفت الفنانة ميريام فارس الأضواء في حفلها الأخير الذي أحيته مساء أمس السبت في منطقة ضهور الشوير بحضور عشرات الآلاف من محبيها، ضمن خطوة أقدمت عليها تأكيداً على استمرار الحياة في بلادها رغم الظروف القاسية.

 

وكتبت ميريام في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" عن الحفل: "بشكر من كل قلبي الـ 35000 الف شخص يلّي حضروا من كل المناطق اللبنانية، كانت حفلة من العمر بين أهلي وناسي".

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A post shared by The Myriamees | الميرياميين (@themyriamees)


 
 
 
 
 
 

وقدّمت ميريام في الحفل مجموعة من أبرز أغانيها الجديدة والقديمة، والتي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور، بخاصة مع أجواء الاستعراض والرقص والضرب على الطبلة من قبلها.

 

وأطلت ميريام بملابس جريئة اعتمدت فيها اللونين الأصفر والبرتقالي، مرتديةً "بودي" بلا أكتاف ومكشوف، نسّقت معه بنطالاً منخفض الخصر إلى حد كبير.

(لها)

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