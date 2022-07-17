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فنون ومشاهير

مذيعة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها في قبرص.. وتقود السيارة "عالشمال"! (فيديو)

Lebanon 24
17-07-2022 | 03:49
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تقضي مذيعة أخبار الـ mtv نبيلة عواد إجازة في قبرص.

 

ونشرت نبيلة فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على البحر مع صديقاتها.

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كما نشرت فيديو وهي تقود السيارة في شوارع قبرص على اليسار وهو المعتمد في قبرص كما في بريطانيا وفي عدد من الدول.

A post shared by Nabila Nadim Awad (@nabilaawad)

 

 
 
 

وعلقت نبيلة على الفيديو بالقول: "وهيدي أوّل تجربة سواقة عالشمال بقبرص، بوعدكن بكرا بتقليعة الحمدالله انقضت ع خير".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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