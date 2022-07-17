مذيعة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها في قبرص.. وتقود السيارة "عالشمال"! (فيديو)

تقضي مذيعة أخبار الـ mtv نبيلة عواد إجازة في قبرص.

ونشرت نبيلة فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على البحر مع صديقاتها.

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كما نشرت فيديو وهي تقود السيارة في شوارع قبرص على اليسار وهو المعتمد في قبرص كما في بريطانيا وفي عدد من الدول.

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A post shared by Nabila Nadim Awad (@nabilaawad)





وعلقت نبيلة على الفيديو بالقول: "وهيدي أوّل تجربة سواقة عالشمال بقبرص، بوعدكن بكرا بتقليعة الحمدالله انقضت ع خير".