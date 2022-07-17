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فنون ومشاهير

بعيدا من الانتقادات التي طالت نجله "لؤي": عائلة راغب علامة تواصل إجازتها في اليونان.. بحر ورياضة ومرح (صور)

Lebanon 24
17-07-2022 | 04:30
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تقضي عائلة الفنان راغب علامة إجازة في اليونان وذلك بعد الانتقادات الأخيرة التي طالت نجله لؤي إثر ظهوره في عروض أزياء عالمية بملابس وصفت بـ "الغريبة".

 

وقد نشر خالد علامة صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه على "انستغرام" ظهر فيها الفنان راغب علامة على متن يخت وهو يغني وبدا فرحا، كما نشر صورا خلال ممارسته الرياضة مع شقيقه على متن اليخت.

 

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من جهتها، نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة صورة مع ابنها لؤي معلقة عليها: "نصفي الآخر".

 
 

لؤي من جانبه نشر صورا عبر حسابه على انستغرام ظهر فيها وهو يستمتع بالمناظر الطبيعة الخلابة أثناء تواجده على اليخت.

 

A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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