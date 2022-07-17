Advertisement

فنون ومشاهير

بعد وصفه بأبشع العبارات.. فنانة لبنانية تفاجئ الجمهور بصورة لطليقها السعودي من داخل بيتها

Lebanon 24
17-07-2022 | 05:32
A-
A+
Doc-P-972032-637936586128564282.jpg
Doc-P-972032-637936586128564282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر متابعيها بنشر صورة لطليقها الفنان السعودي يعقوب الفرحان من داخل منزلها وهو برفقة والدتها وابنهما يوسف.

وكتبت ليلى إسكندر على الصورة: "منور بو يوسف"، ما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لا سيما بعدالخلاف الذي حصل بينهما خلال اليومين الماضيين.
Advertisement
 


وأثارت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية الجدل أيضا بعد ردها على متابعة كتبت لها: "الحب باين في عيونك مهما خبيتي"، لترد عليها ليلى قائلة: "ما أعرف أخبي.. وهنا مكاننا أنا وانتم.. أحبكم".

وتعرضت ليلى إسكندر لانتقادات كبيرة بعد نشرها صورة يعقوب الفرحان؛ إذ اتهمها بعضهم بعدم الاتزان والتخبط في القرارات، فيما نصحها آخرون بالابتعاد عن وسائل التواصل هذه الفترة لترتيب أولوياتها.

وقبل يومين، هاجمت ليلى إسكندر زوجه السابق بقسوة واتهمته بعدم المروءة، مطلقة بعض الشتائم في مقطع فيديو جرى تداوله عبر "السوشيال ميديا" مثل: "تخسي وتعقب"، كما بصقت في آخر المقطع، وقالت: "تفو على إللي تحب".
 
(فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-07-17
06:37 | 2022-07-17
05:00 | 2022-07-17
04:30 | 2022-07-17
03:49 | 2022-07-17
02:39 | 2022-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website