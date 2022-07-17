بعد وصفه بأبشع العبارات.. فنانة لبنانية تفاجئ الجمهور بصورة لطليقها السعودي من داخل بيتها

فاجأت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر متابعيها بنشر صورة لطليقها الفنان السعودي يعقوب الفرحان من داخل منزلها وهو برفقة والدتها وابنهما يوسف.



وكتبت ليلى إسكندر على الصورة: "منور بو يوسف"، ما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لا سيما بعدالخلاف الذي حصل بينهما خلال اليومين الماضيين.

وأثارت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية الجدل أيضا بعد ردها على متابعة كتبت لها: "الحب باين في عيونك مهما خبيتي"، لترد عليها ليلى قائلة: "ما أعرف أخبي.. وهنا مكاننا أنا وانتم.. أحبكم".وتعرضت ليلى إسكندر لانتقادات كبيرة بعد نشرها صورة يعقوب الفرحان؛ إذ اتهمها بعضهم بعدم الاتزان والتخبط في القرارات، فيما نصحها آخرون بالابتعاد عن وسائل التواصل هذه الفترة لترتيب أولوياتها.وقبل يومين، هاجمت ليلى إسكندر زوجه السابق بقسوة واتهمته بعدم المروءة، مطلقة بعض الشتائم في مقطع فيديو جرى تداوله عبر "السوشيال ميديا" مثل: "تخسي وتعقب"، كما بصقت في آخر المقطع، وقالت: "تفو على إللي تحب".