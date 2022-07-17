في غياب والدها.. كنزي عمرو دياب تحتفل مع والدتها وشقيقتها بتخرجها

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نشرت زينة عاشور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من حفل تخرج ابنتها الكبرى كنزي عمرو دياب من إحدى جامعات إنجلترا، برفقة شقيقتها جنى، وذلك في غياب من الفنان الكبير عن حفل تخرج ابنته.وحرصت زينة عاشور على مشاركة ابنتها كنزي فرحتها بالاحتفال، وحرصت على حضور الحفل في الجامعة.