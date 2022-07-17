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فنون ومشاهير

في غياب والدها.. كنزي عمرو دياب تحتفل مع والدتها وشقيقتها بتخرجها

Lebanon 24
17-07-2022 | 14:00
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نشرت زينة عاشور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من حفل تخرج ابنتها الكبرى كنزي عمرو دياب من إحدى جامعات إنجلترا، برفقة شقيقتها جنى، وذلك في غياب من الفنان الكبير عن حفل تخرج ابنته.
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وحرصت زينة عاشور على مشاركة ابنتها كنزي فرحتها بالاحتفال، وحرصت على حضور الحفل في الجامعة.
 


وتصدرت كنزي عمرو دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، بسبب نشرها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لأحدث ظهور لشقيقها عبد الله في أحد المطاعم.
 
(لها)
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