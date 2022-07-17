29
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
30
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قرار تأخر 18 عاما.. زواج بن أفليك وجنيفر لوبيز
Lebanon 24
17-07-2022
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدون حفل زفاف أو حتى إعلان رسمي، استصدر النجمان بن أفليك وجنيفر لوبيز رخصة زواج في نيفادا، حسبما أفادت سجلات المحكمة التي تم نشرها الأحد.
وأظهرت سجلات محكمة مقاطعة كلارك في نيفادا أن أفليك ولوبيز حصلا على رخصة زواج وأن الإجراءات تمت أمس السبت، وإن كانت رخصة الزواج ليست دليلا على زواج فعلي.
Advertisement
"ستغير اسمها"
وكانت لوبيز أعلنت في نيسان الماضي خطبتها من بن أفليك في تسجيل مصور نشرته لمعجبيها واستعرضت فيه خاتم خطبة يحمل حجرا من الزمرد الأخضر.
فيما أظهرت سجلات المحكمة أن لوبيز تعتزم حمل اسم جنيفر أفليك.
ترجع العلاقة بين لوبيز (52 عاما) وأفليك (49 عاما) عندما أعلنا اعتزامهما الزواج أواخر عام 2003، لكنهما أجلا خطط الزواج قبل أن ينفصلا أوائل عام 2004، ثم اشتعلت جذوة العلاقة بينهما مجددا العام الماضي.
خطوبة لم تكلل بالزواج
وقدم أفليك مع لوبيز فيلم ”جيجلي” عام 2003 ثم فيلك ”جيرزي غيرل” عام 2004. ومر بعض الوقت ثم أعلنا خطبتهما مجددا لكنهما لم يتزوجا.
في حين تزوج أفليك من النجمة جينيفر غارنر عام 2005 وأنجبا ثلاثة اطفال وانفصلا عام 2018.
تزوجت 3 مرات
أما لوبيز فقد تزوجت ثلاث مرات، إذ تزوجت لمدة عام واحد (1997-1998) من النجم السينمائي كوبي الأصل أوجاني ناو، ثم تزوجت من مصمم الرقصات والممثل كريس جود عام 2001 وحتى 2003.
غير أن أطول زيجة لها جمعتها بالمطرب مارك أنتوني واستمرت عشر سنوات بعد زفاف في عام 2004، ويجمعهما توأمان -صبي وفتاة- يبلغان من العمر الآن أربعة عشر عاما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
Lebanon 24
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
14:47 | 2022-07-17
17/07/2022 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
12:25 | 2022-07-17
17/07/2022 12:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
05:00 | 2022-07-17
17/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لأسعار "الشاورما" و"الطاووق" في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لأسعار "الشاورما" و"الطاووق" في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
14:30 | 2022-07-17
17/07/2022 02:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
13:51 | 2022-07-17
17/07/2022 01:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:44 | 2022-07-18
شقراء بريطانية.. شاهدوا آخر ظهور لزوجة الممثل ظافر العابدين وهكذا تعرّف إليها (فيديو)
02:49 | 2022-07-18
جيسيكا عازار تستمتع بوقتها في إمارة موناكو.. ولقطات رومنسية مع زوجها (صور)
01:18 | 2022-07-18
زوج نانسي عجرم يُعد لها مفاجأة مميزة.. وابنتها الصُغرى "ليا" تأسر الجمهور بجمالها (صور وفيديو)
16:00 | 2022-07-17
بعد شهر من الانفصال.. فيديو لبيكيه متأثرا بأغنية لشاكيرا
14:00 | 2022-07-17
في غياب والدها.. كنزي عمرو دياب تحتفل مع والدتها وشقيقتها بتخرجها
11:00 | 2022-07-17
محمد رمضان: "كل ما تحصل مصيبة يقولوا أنا السبب"
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
18/07/2022 11:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
18/07/2022 11:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
18/07/2022 11:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact