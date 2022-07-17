قرار تأخر 18 عاما.. زواج بن أفليك وجنيفر لوبيز

بدون حفل زفاف أو حتى إعلان رسمي، استصدر النجمان بن أفليك وجنيفر لوبيز رخصة زواج في نيفادا، حسبما أفادت سجلات المحكمة التي تم نشرها الأحد.



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"ستغير اسمها"

وكانت لوبيز أعلنت في نيسان الماضي خطبتها من بن أفليك في تسجيل مصور نشرته لمعجبيها واستعرضت فيه خاتم خطبة يحمل حجرا من الزمرد الأخضر.



فيما أظهرت سجلات المحكمة أن لوبيز تعتزم حمل اسم جنيفر أفليك.



ترجع العلاقة بين لوبيز (52 عاما) وأفليك (49 عاما) عندما أعلنا اعتزامهما الزواج أواخر عام 2003، لكنهما أجلا خطط الزواج قبل أن ينفصلا أوائل عام 2004، ثم اشتعلت جذوة العلاقة بينهما مجددا العام الماضي. وأظهرت سجلات محكمة مقاطعة كلارك في نيفادا أن أفليك ولوبيز حصلا على رخصة زواج وأن الإجراءات تمت أمس السبت، وإن كانت رخصة الزواج ليست دليلا على زواج فعلي."ستغير اسمها"وكانت لوبيز أعلنت في نيسان الماضي خطبتها من بن أفليك في تسجيل مصور نشرته لمعجبيها واستعرضت فيه خاتم خطبة يحمل حجرا من الزمرد الأخضر.فيما أظهرت سجلات المحكمة أن لوبيز تعتزم حمل اسم جنيفر أفليك.ترجع العلاقة بين لوبيز (52 عاما) وأفليك (49 عاما) عندما أعلنا اعتزامهما الزواج أواخر عام 2003، لكنهما أجلا خطط الزواج قبل أن ينفصلا أوائل عام 2004، ثم اشتعلت جذوة العلاقة بينهما مجددا العام الماضي.