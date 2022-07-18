ماذا يفعل جاكي شان في سوريا؟

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وتأتي أحداث الفيلم حول عملية إجلاء لكافة المواطنين الأجانب والدبلوماسيين وخصوصاً المواطنين الصينيين، خلال الحرب التي بدأت في اليمن عام 2015، ويسلط الفيلم الضوء على التعاون الإنساني بين الإمارات والصين في وضع ملئ بالمخاطر والحروب، فهو مشروع مشترك بين الإمارات والصين ومن إنتاج الممثل الصيني العالمي جاكي شان. بدأت العاصمة السورية دمشق في الاستعداد لتصوير أولى مشاهد الفيلم السينمائي الصيني عملية الوطن " Home Operation"، حيث انطلقت عدسات الكاميرات والمعدات من منطقة الحجر الأسود لاستقبال النجم والمنتج العالمي جاكي شان.وتأتي أحداث الفيلم حول عملية إجلاء لكافة المواطنين الأجانب والدبلوماسيين وخصوصاً المواطنين الصينيين، خلال الحرب التي بدأت في اليمن عام 2015، ويسلط الفيلم الضوء على التعاون الإنساني بين الإمارات والصين في وضع ملئ بالمخاطر والحروب، فهو مشروع مشترك بين الإمارات والصين ومن إنتاج الممثل الصيني العالمي جاكي شان.

وكان من المقرر أن يتم تصوير مشاهد الفيلم في الإمارات مثلما أعلن مخرج العمل الصيني سونغ يينكسي، حيث قام بالبحث عن أفضل مواقع التصوير لهذا الفيلم، وشهد ترحيب من الخبراء والسلطات الإماراتية والمعدات والأستوديوهات العديدة والموظفين المحترفين في الإنتاج بدولة الإمارات.

وبين تصوير مشاهد الفيلم في الإمارات، أعلن المخرج الصيني سونغ يينكسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستقرام"، حيث نشر مجموعة من الصور لأولى أيام التصوير التي سوف تتم في منطقة الحجر الأسود بالعاصمة السورية دمشق، حيث تم اختيار منطقة الحجر الأسود لتصوير بعض من مشاهد حرب اليمن لتبدوا مواقع لحرب حقيقية وليست مصطنعة، فقام بنشر مشاهد أثناء التصوير، وصور لفريق العمل من أجل الاحتفال ببدء التصوير في دمشق.

(ليالينا)