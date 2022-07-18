زوج نانسي عجرم يُعد لها مفاجأة مميزة.. وابنتها الصُغرى "ليا" تأسر الجمهور بجمالها (صور وفيديو)

احتفلت الفنانة نانسي عجرم مع زوجها الطبيب فادي الهاشم وأصدقائها المقربين بنجاح أحدث كليب غنائي لها بعنوان "صح صح"، والذي تعاونت فيه مع الـ "دي جي" العالمي مارشيملو.

وأعد أصدقاء نانسي وزوجها مفاجأة مميزة لها، وظهرت برفقتهم وهي تقطع قالب الحلوى الذي تزيّن بصور من كليبها الجديد.

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وجاء ذلك بالتزامن مع احتفال نانسي بابنتها الصغرى "ليا"، حيث شاركت صوراً عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، نانسي في الصور برفقة "ليا" وكذلك زوجها فادي الهاشم.

وكتبت نانسي في تعليقها على الصور: "الأحد تاريخ اللعب مع أميرتي الصغيرة إلى الأبد"، وظهرت في أحد الفيديوهات وهي ترقص مع "ليا".

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ولفتت "ليا" الأنظار بجمالها وكانت ترتدي فستانا صيفيا مكونا من قطعتين، عبارة عن تنورة قصيرة وتوب باللون الزهري.

وتفاعل جمهور نانسي مع الصور، معبرين عن محبتهم لها، كذلك أبدوا إعجابهم بجمال العلاقة العائلية بين نانسي وزوجها.

(فوشيا)